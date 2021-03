L'Isola dei Famosi: Vera Gemma vuole dimostrare di non essere una figlia di papà (Di domenica 14 marzo 2021) Manca davvero poco all'inizio della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Il noto e amato reality show di Canale 5 debutterà infatti domani sera e accompagnerà per molte settimane i telespettatori. La padrona di casa Ilary Blasi sarà affiancata in studio dagli opinionisti che, per questa edizione, saranno tre: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il cast di questa attesissima edizione è stato svelato completamente e tra i naufraghi volati in Honduras c'è anche Vera Gemma. La donna ha voluto rilasciare alcune confessioni prima di partire per l'Isola, infatti Vera è molto agguerrita e ha intenzione di farsi valere durante la sua partecipazione al reality. Scopriamo qual è stata la confessione dell'attrice italiana. L'Isola dei ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 14 marzo 2021) Manca davvero poco all'inizio della quindicesima edizione de L'dei. Il noto e amato reality show di Canale 5 debutterà infatti domani sera e accompagnerà per molte settimane i telespettatori. La padrona di casa Ilary Blasi sarà affiancata in studio dagli opinionisti che, per questa edizione, saranno tre: Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Il cast di questa attesissima edizione è stato svelato completamente e tra i naufraghi volati in Honduras c'è anche. La donna ha voluto rilasciare alcune confessioni prima di partire per l', infattiè molto agguerrita e ha intenzione di farsi valere durante la sua partecipazione al reality. Scopriamo qual è stata la confessione dell'attrice italiana. L'dei ...

Advertising

MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - fanpage : Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista de 'L'Isola dei famosi' #isola - MediasetTgcom24 : 'Isola dei Famosi', Tommaso Zorzi nuovo opinionista #tommasozorzi - ilmarediroma_ : Mi fanno vomitare gli articoli di questa tizia. Ma perché non scrive sul Festival, su Amici, su l’Isola dei Famos… - Lukinoo1518 : RT @infotommizorzi: Giulia su Tommaso: Chi mi conosce lo sa, io sono molto contenta dei suoi successi (...) È più l'Isola che ha bisogno di… -