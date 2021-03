Incidente con Lamborghini da 300 mila sterline, Lys Mousset finisce in tribunale (Di domenica 14 marzo 2021) Non un bel momento per Lys Mousset, attaccante dello Sheffield United. Se lato sportivo la sua squadra si trova all'ultima posizione in classifica in Premier League, anche extra campo le cose non sembrano andare proprio nel verso giusto.Come riporta il Sun, infatti, il giocatore classe 1996 dovrà rispondere in tribunale per un Incidente stradale avuto lo scorso gennaio quando distrusse la sua Lamborghini da 300 mila sterline.Lys Mousset in tribunale dopo Incidente d'autoDa quanto si apprende dal tabloid inglese, Lys Mousset dovrà comparire in tribunale nel mese di giugno per rispondere di ben due reati commessi in occasione dell'Incidente stradale avuto a gennaio. Nella serata del 4 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 marzo 2021) Non un bel momento per Lys, attaccante dello Sheffield United. Se lato sportivo la sua squadra si trova all'ultima posizione in classifica in Premier League, anche extra campo le cose non sembrano andare proprio nel verso giusto.Come riporta il Sun, infatti, il giocatore classe 1996 dovrà rispondere inper unstradale avuto lo scorso gennaio quando distrusse la suada 300.Lysindopod'autoDa quanto si apprende dal tabloid inglese, Lysdovrà comparire innel mese di giugno per rispondere di ben due reati commessi in occasione dell'stradale avuto a gennaio. Nella serata del 4 ...

Advertising

ItaSportPress : Incidente con Lamborghini da 300 mila sterline, Lys Mousset finisce in tribunale - - gps72 : RT @marcoregni: Queste 12/16 persone moriranno di infarto, ictus, incidente domestico, stradale etc... senza nessuna connessione con il vac… - _sakura_yoshie : RT @daegusblackswan: per me questa serie finisce con il viaggio a jeju della prima stagione, prima dell'incidente. tutto quello che succede… - marcoregni : Queste 12/16 persone moriranno di infarto, ictus, incidente domestico, stradale etc... senza nessuna connessione co… - matteobobbi : RT @Salva_bruno: Devo Chiedere scusa a @matteobobbi a distanza di anni, quando correva in Endurance con la 550 Maranello. In ingresso parab… -