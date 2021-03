Incendiato il portone dell’Istituto Superiore di Sanità

Leggi su newsmondo

(Di domenica 14 marzo 2021) . La Procura ha aperto un’indagine per risalire ai responsabili. ROMA – . L’allarme è scattato intorno alle 20 e le fiamme sono state spente da una pattuglia dei carabinieri che passava casualmente in quella zona. La Procura ha immediatamente aperto un’indagine per cercare di risalire ai responsabili di questo gesto. Nessuna ipotesi è esclusa e sono in corso tutti gli accertamenti del caso. L’incendio L’incendio è divampato intorno alle 20 di domenica 14 marzo 2021. A spegnere le fiamme sono stati dei carabinieri che passavano casualmente in quella zona. Secondo le prime informazioni, riportate da La Repubblica, il gesto è doloso e per questo si sta indagando per risalire ai responsabili del rogo. Nessuna ipotesi è esclusa e si pensa anche ad un gesto contro l’Iss per le decisioni prese contro il coronavirus. In corso anche il sequestro dei video delle telecamere per ...