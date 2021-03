Viabilità Roma Regione Lazio del 13-03-2021 ore 09 | 30

(Di sabato 13 marzo 2021)DEL 13 MARZOORE 9.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; L’INCIDENTE E’ AVVENUTO AL KM 430 E VEDE COINVOLTI UN CAMION E UNA VETTURA. OGGI APPUNTAMENTO CON LA QUARTA TAPPA DELLA TIRRENO ADRIATICO; I CORRIDORI, PARTENDO DA TERNI, ARRIVERANNO A PRATI DI TIVO PERCORRENDO ALCUNE STRADE DELLA, TRA LE QUALI LA SR79 TERNANA, LA SALARIA E LA SALARIA BIS. SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ DISPOSTE QUINDI TEMPORANEE CHIUSURE DURANTE IL PASSAGGIO DELLA GARA. PRIMA DI CONCLUDERE RICORDIAMO CHE DA LUNEDI’ 15 MARZO ILENTRERA’ ...

DEL 13 MARZO 2021 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL'A1 FIRENZE -, ...DEL 13 MARZO 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO ... RACCOMANDIAMO TUTTAVIA ATTENZIONE A COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL'A1- NAPOLI PER LA ...