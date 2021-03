Napoli | uccide la compagna a coltellate e scappa | poi si costituisce

(Di sabato 13 marzo 2021) La donna lascia un bimbo di 4 anni. L'uomo al momento è in stato di fermo: si è costituito alle sette del mattino ai Carabinieri in provincia di Terni

Secondo quanto emerge dalle prime testimonianze raccolte dagli investigatori della Squadra Mobile di, coordinati dal sostituto procuratore aggiunto della IV sezione (fasce deboli) Fabio De ...0 0 Voto Vota Articolo- Ha ucciso la sua compagna con 12 coltellate. E'accaduto anel quartiere San Carlo Arena. La vittima, Ornella Pinto, 40 anni, era giunta all'Ospedale Cardarelli in condizioni gravissime. A ridurla in fin di vita il suo compagno che, intorno alle 4,30. ...Avrebbe compiuto 40 anni il prossimo mese di maggio Ornella Pinto, uccisa dal compagno con 12 coltellate. La donna, poco prima dell’alba, è arrivata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Ca ...NAPOLI/TERNI – E’ stata uccisa con 12 coltellate all’addome ed in altri punti Ornella Pinto. La donna, 41 anni, residente nel quartiere San Carlo all’Arena, a Napoli, è stata uccisa dal marito, colui ...