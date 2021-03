Lockdown a Pasqua, stretta sulle misure anti Covid. Ecco cosa prevede il decreto (Di sabato 13 marzo 2021) Festività Pasquali in zona rossa per tutti (ma con una visita al giorno consentita) e criteri più stringenti per definire il passaggio delle regioni alla categoria più a rischio. E' quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che sarà in vigore da lunedì e fino al 6 aprile. In questo periodo, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Nel decreto anche 290 milioni per i congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter, come chiesto in Cdm dalla ministra Elena Bonetti con l'appoggio della collega Mariastella Gelmini. "I congedi - precisa Bonetti - saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 marzo 2021) Festivitàli in zona rossa per tutti (ma con una visita al giorno consentita) e criteri più stringenti per definire il passaggio delle regioni alla categoria più a rischio. E' quantoilapprovato dal Consiglio dei ministri, che sarà in vigore da lunedì e fino al 6 aprile. In questo periodo, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitpasseranno automaticamente in zona rossa. Nelanche 290 milioni per i congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter, come chiesto in Cdm dalla ministra Elena Bonetti con l'appoggio della collega Mariastella Gelmini. "I congedi - precisa Bonetti - saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. ...

