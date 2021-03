Amadeus, a cosa non rinunciava dopo la diretta di Sanremo? Vi stupirà (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ecco cosa faceva Amadeus dopo le stancanti dirette del Festival di Sanremo? Cinque serate incredibili, frutto di mesi di duro lavoro, ecco come le ha affrontante il conduttore. La Settantunesima edizione del Festival di Sanremo è stato tutt’altro che facile, la pandemia da Covid-19 ha ridotto di molto le possibilità dello spettacolo, a cominciare dall’assenza del pubblico. Per Amadeus Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eccofacevale stancanti dirette del Festival di? Cinque serate incredibili, frutto di mesi di duro lavoro, ecco come le ha affrontante il conduttore. La Settantunesima edizione del Festival diè stato tutt’altro che facile, la pandemia da Covid-19 ha ridotto di molto le possibilità dello spettacolo, a cominciare dall’assenza del pubblico. Per

Advertising

Corriere : L’ira dei Pooh contro Amadeus: «Tagliato il tributo a Stefano D’Orazio, orrendo» - IlContiAndrea : #Amadeus 'Uscire sul palco e vedere la platea vuota, stare davanti al nulla è una cosa che non auguro a nessuno' #Sanremo2021 #SanremoSempre - cristia_urbano : RT @tvblogit: Ieri a #PropagandaLive #MatildaDeAngelis si è lamentata perché a #Sanremo2021 è stata 'giudicata per i vestiti', cosa che 'ag… - Marylena_88 : RT @tvblogit: Ieri a #PropagandaLive #MatildaDeAngelis si è lamentata perché a #Sanremo2021 è stata 'giudicata per i vestiti', cosa che 'ag… - tvblogit : Ieri a #PropagandaLive #MatildaDeAngelis si è lamentata perché a #Sanremo2021 è stata 'giudicata per i vestiti', co… -