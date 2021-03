Teodosio Losito spinto a suicidarsi, dice chi lo conosceva bene. La Procura vuole capire cosa è successo (Di venerdì 12 marzo 2021) Emerge un’ipotesi scioccante sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito. Secondo chi lo conosceva bene, potrebbe esserci qualcuno dietro la sua scomparsa. “Se fossi rimasta, avrei fatto la sua fine. Tu non immagini cosa ho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui… che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l’artefice di tutto questo schifo…. Queste – riporta il Corriere della Sera – le parole di Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko. La donna, nel confidarsi con il collega Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre, faceva riferimento alla morte di Teodosio ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Emerge un’ipotesi scioccante sulla morte dello sceneggiatore. Secondo chi lo, potrebbe esserci qualcuno dietro la sua scomparsa. “Se fossi rimasta, avrei fatto la sua fine. Tu non immaginiho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui… che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamochi è l’artefice di tutto questo schifo…. Queste – riporta il Corriere della Sera – le parole di Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata di Gabriel Garko. La donna, nel confidarsi con il collega Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip lo scorso settembre, faceva riferimento alla morte di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano le audizioni dei pm di Roma nell'ambito dell'indagine per istigazione al suicidio legata alla morte del… - Agenzia_Ansa : Si indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito nel 20… - EireenViolet : RT @EireenViolet: Suor FALSALINDA è stata convocata in Procura X essere ascoltata in qualità di persona informata sui fatti in relazione de… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò convocata dal PM per il suicidio di Teodosio Losito e il caso Ares - infoitcultura : Teodosio Losito, l’indagine sulla presunta setta dietro la Ares si allarga: sentito Gabriel Garko,… -