Probabile Pasqua in lockdown: zona rossa nazionale, le restrizioni (Di venerdì 12 marzo 2021) La Pasqua in lockdown è un'ipotesi sempre più Probabile: le restrizioni dovrebbero includere anche il lunedì di Pasquetta, estendendosi dal 3 al 5 aprile. Trattasi di una zona rossa nazionale, un po' come già avvenuto in occasione delle festività di Natale e Capodanno. Come riportato da 'ilmattino.it', il via libera dal consiglio dei ministri al Decreto Legge è appena arrivato. Da lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile, tutti i territori regionali con un numero settimanale di contagi superiore a 250 ogni 100 mila abitanti passeranno in automatico in zona rossa. La Pasqua in lockdown esula da questo discorso, dal momento che dal 3 al 5 aprile, come sopra accennato, le misure anti-Covid valide per la ...

