**Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'** (2) (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

6000sardine : “votate sulla base delle mie parole sapendo che non cerco l’unanimità” Le parole di @EnricoLetta sollecitano chia… - eziomauro : Pd, Letta scioglie la riserva, il tweet: 'Io ci sono, chiedo voto sulla base delle mie parole'. Ecco il programma d… - TNannicini : Caro Beppe Grillo, per candidarsi alla guida del Pd servono due requisiti di base. 1) Iscriversi al Pd. 2) Rimangia… - luvina66 : RT @6000sardine: “votate sulla base delle mie parole sapendo che non cerco l’unanimità” Le parole di @EnricoLetta sollecitano chiarezza i… - TV7Benevento : **Pd: Base Riformista, 'con Letta per nuova stagione, pluralista e riformista'** (2)... -