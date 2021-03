Pasqua in lockdown, niente zona gialla fino a Pasquetta. Le decisioni di Draghi (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 15 marzo scompare la zona gialla, Pasqua in lockdown. È quanto prevede lo schema del decreto che il Consiglio dei ministri si appresta a varare questa mattina di cui Huffpost ha preso visione. Sono queste questa due delle principali novità previste dal governo Draghi nel testo che entrerà in vigore a partire da lunedì 15 marzo e avrà efficacia fino al 6 aprile. In tutte le Regioni che sarebbero collocate in zona gialla, dunque, scatteranno i divieti e le restrizioni attualmente previsti in zona arancione. Inoltre, a differenza di quanto è accaduto finora, nelle zone arancioni è prevista un’ulteriore stretta agli spostamenti. Non solo non sarà possibile uscire come già previsto dal proprio comune di residenza, ma ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Dal 15 marzo scompare lain. È quanto prevede lo schema del decreto che il Consiglio dei ministri si appresta a varare questa mattina di cui Huffpost ha preso visione. Sono queste questa due delle principali novità previste dal governonel testo che entrerà in vigore a partire da lunedì 15 marzo e avrà efficaciaal 6 aprile. In tutte le Regioni che sarebbero collocate in, dunque, scatteranno i divieti e le restrizioni attualmente previsti inarancione. Inoltre, a differenza di quanto è accadutora, nelle zone arancioni è prevista un’ulteriore stretta agli spostamenti. Non solo non sarà possibile uscire come già previsto dal proprio comune di residenza, ma ...

