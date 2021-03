Nuova attività eruttiva dell’Etna: la nube di fumo è alta quattro chilometri – Video (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Etna continua a non dare tregua. Un’intensa attività stromboliana è in corso dal cratere di Sud-Est del vulcano. La Nuova fase, che pare si stia intensificando, produce una nube di fumo che raggiunge un’altezza di circa 4 chilometri sul livello del mare. Il vento sospinge la nube verso Est causando una ricaduta di cenere sul versante orientale del vulcano. Presente un’attività esplosiva intra-craterica nei crateri Voragine, Bocca Nuova e di Nord-Est. Ecco le immagini riprese dai cittadini e pubblicate via social. Immagini Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Etna continua a non dare tregua. Un’intensastromboliana è in corso dal cratere di Sud-Est del vulcano. Lafase, che pare si stia intensificando, produce unadiche raggiunge un’altezza di circa 4sul livello del mare. Il vento sospinge laverso Est causando una ricaduta di cenere sul versante orientale del vulcano. Presente un’esplosiva intra-craterica nei crateri Voragine, Boccae di Nord-Est. Ecco le immagini riprese dai cittadini e pubblicate via social. Immagini Facebook L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

exlief : Montecarlers vi propongo una nuova attività: adotta un hater. Per ogni insulto ad Eli nei commenti di insta dovrete… - ilfattovideo : Nuova attività eruttiva dell’Etna: la nube di fumo è alta quattro chilometri – Video - joey_frascati : RT @rep_palermo: Nuova attività dell'Etna, lo spettacolo del vulcano visto dalle Madonie [di Ivan Mocciaro] [aggiornamento delle 10:36] htt… - rep_palermo : Nuova attività dell'Etna, lo spettacolo del vulcano visto dalle Madonie [di Ivan Mocciaro] [aggiornamento delle 10:… - federiboldi : In bocca al lupo ai ragazzi di PanGaudì, il nuovo forno in centro Città. Ogni volta che apre una nuova attività è u… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova attività L'Olio fa turismo: nasce il movimento di promozione dell'olivicoltura Il messaggio lanciato dalla nuova associazione è chiaro: far capire il valore di un'agricoltura ...una norma di rango primario che disciplinasse e rendesse esercitabile questa importante attività. E ...

Emergenza Covid, dal Comune di Reggio ristori per 3,2 milioni di euro ...2 milioni di euro alle imprese , anche quelle di nuova costituzione, colpite dalle chiusure forzate ... hanno commentato, in una nota stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà e l'assessore alle Attività ...

Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE Il messaggio lanciato dallaassociazione è chiaro: far capire il valore di un'agricoltura ...una norma di rango primario che disciplinasse e rendesse esercitabile questa importante. E ......2 milioni di euro alle imprese , anche quelle dicostituzione, colpite dalle chiusure forzate ... hanno commentato, in una nota stampa, il sindaco Giuseppe Falcomatà e l'assessore alle...