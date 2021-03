Myrta Merlino | giornalista e volto tv | fidanzata di Marco Tardelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021)nata a Napoli il 03 maggio 1968 è unae conduttrice televisiva.già da ragazzina manifestò interesse per la lettura, la scrittura e il giornalismo, passioni ereditate probabilmente dalla mamma Annamaria Palermo, che fu docente universitaria ed ex direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche,inizia a lavorare per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, occupandosi della Direzione Generale del Mercato Interno. Successivamente ad una collaborazione con il quotidiano partenopeo “Il Mattino“, in ambito economico, scopre la sua attitudine al mondo del giornalismo. Nel 1995 si iscrive all’Albo dei Giornalisti Professionisti. Da questo momento ha cominciato a ...