Morto re degli zulu. Mezzo secolo tra "danza delle vergini" e migranti "pulci" (Di venerdì 12 marzo 2021) Goodwill Zwelithini, re degli zulu del Sudafrica, il principale gruppo etnico del paese, è deceduto all’età di 72 anni per complicazioni legate al diabete. ”È con il massimo dolore che informo la nazione della morte di Sua Maestà il Re Goodwill Zwelithini ... Re della nazione zulu”, fa sapere il palazzo attraverso un comunicato firmato da Mangosuthu Buthelezi, un potente politico veterano che è anche un principe zulu. “Tragicamente, mentre era ancora in ospedale, la salute di Sua Maestà è peggiorata ed è successivamente deceduto nelle prime ore di questa mattina” Un personaggio, quello del re, con il solo potere simbolo, ma comunque molto rispettato soprattutto nella regione del Kwazulu-Natal. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, nel suo cordoglio, ha ricordato come Zwelithini fosse un “simbolo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Goodwill Zwelithini, redel Sudafrica, il principale gruppo etnico del paese, è deceduto all’età di 72 anni per complicazioni legate al diabete. ”È con il massimo dolore che informo la nazione della morte di Sua Maestà il Re Goodwill Zwelithini ... Re della nazione”, fa sapere il palazzo attraverso un comunicato firmato da Mangosuthu Buthelezi, un potente politico veterano che è anche un principe. “Tragicamente, mentre era ancora in ospedale, la salute di Sua Maestà è peggiorata ed è successivamente deceduto nelle prime ore di questa mattina” Un personaggio, quello del re, con il solo potere simbolo, ma comunque molto rispettato soprattutto nella regione del Kwa-Natal. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, nel suo cordoglio, ha ricordato come Zwelithini fosse un “simbolo ...

