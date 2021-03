Migliorano le condizioni dell'ex corridore Salvatore Antibo: era stato ricoverato per un'embolia polmonare (Di venerdì 12 marzo 2021) C'era grande preoccupazione per l'ex corridore Salvatore Antibo, ma le sue condizioni di salute sembrano in miglioramento. L'ex primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri è ricoverato in terapia ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 marzo 2021) C'era grande preoccupazione per l'ex, ma le suedi salute sembrano in miglioramento. L'ex primatista italiano dei 5mila e dei 10mila metri èin terapia ...

