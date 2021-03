Lazio-Crotone, i convocati di Inzaghi: non recupera Lazzari, presente Radu (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Crotone, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Ancora ai box Lazzari, che non recupera dall’infortunio. C’è, invece, il difensore Radu, che ritorna tra i convocati dopo una lunga assenza. Di seguito l’elenco completo: convocati Inzaghi PER Lazio-Crotone Portieri: Alia, Reina, Strakosha.Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu.Centrocampisti: Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, immobile, Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico dellaSimoneha diramato la lista deiper la sfida contro il, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020/2021. Ancora ai box, che nondall’infortunio. C’è, invece, il difensore, che ritorna tra idopo una lunga assenza. Di seguito l’elenco completo:PERPortieri: Alia, Reina, Strakosha.Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric,.Centrocampisti: Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira.Attaccanti: Caicedo, Correa, immobile, Muriqi. SportFace.

