La crisi del “Modello Lombardia”, Bertolaso contro l’assessore leghista Caparini: “Una vergogna” (Di venerdì 12 marzo 2021) Suona strano sentirlo dire da lui ai suoi, ma ieri Guido Bertolaso, il super consulente della Regione Lombardia, ha attaccato Aria, la partecipata regionale che gestisce la campagna di vaccinazione, e con lei chi l’ha fortemente voluta questa società, e cioè l’assessore regionale leghista al Bilancio Davide Caparini: “Una vergogna”. Perché? Perché Aria ha mandato un sms a 900 over 80: “Presentativi giovedì 11 marzo al centro vaccinale di Niguarda”. Peccato però che le vaccinazioni potessero essere al massimo 600. E così, centinaia di anziani in piedi, lì fuori, tutti insieme, poca distanza, e che -forse- non verranno vaccinati. A pubblicare la foto con tanto di didascalia dura è stato proprio Guido Bertolaso: La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Suona strano sentirlo dire da lui ai suoi, ma ieri Guido, il super consulente della Regione, ha attaccato Aria, la partecipata regionale che gestisce la campagna di vaccinazione, e con lei chi l’ha fortemente voluta questa società, e cioèregionaleal Bilancio Davide: “Una”. Perché? Perché Aria ha mandato un sms a 900 over 80: “Presentativi giovedì 11 marzo al centro vaccinale di Niguarda”. Peccato però che le vaccinazioni potessero essere al massimo 600. E così, centinaia di anziani in piedi, lì fuori, tutti insieme, poca distanza, e che -forse- non verranno vaccinati. A pubblicare la foto con tanto di didascalia dura è stato proprio Guido: La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda ...

ItaliaViva : A chi non capiva e dice ancora di non capire le mie dimissioni, che hanno portato alla crisi di governo, lo invito… - NicolaPorro : Ok il patto con i dipendenti pubblici, ma perché il primo atto economico del #GovernoDraghi non è stato dedicato a… - mannocchia : Stasera vi portiamo in Iraq, per raccontare il viaggio di Papa Francesco. E in Libano, con un documentario che at… - Miti_Vigliero : RT @Linkiesta: Zingaretti è lo Schettino del Pd cui nessuno ha davvero chiesto di tornare a bordo. Zingaretti invece di salire sul carro d… - Lacasespoglia : @HSkelsen @elenabonetti Io avverto un clima di corsa alla distruzione del poco stabilizzato rimasto, approfittand… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi del Speranze e fiducia di una generazione La loro fiducia nel futuro è stata certamente messa in crisi, ma il loro sguardo è prezioso perché, ... il rispetto del pianeta, le disuguaglianze in atto. Questo è un 'cantiere di futuro' molto ...

Federlogistica - Conftrasporto: appello per l'indotto aeroportuale In grave crisi le aziende he garantiscono forniture essenziali e servizi al comparto aeroportuale fra cui, in primis, quelle che si occupano del rifornimento aereo . "In un settore in cui i ...

Crisi anche prima del Covid: il 29% di società in perdita fiscale Il Sole 24 ORE BERTOLASO: ANZIANI IN CODA, CHE VERGOGNA. LOMBARDIA ANCORA IN CRISI, ECCO L’ESERCITO L’Esercito accorre ancora a tamponare l’emergenza lombarda. Dopo aver schierato negli scorsi mesi 28 drive through per garantire la possibilità di effettuare test su un’ampia fascia di popolazione, or ...

INSIDE THE MARKET - JUVE, COME CAMBIERANNO GLI SCENARI D'ATTACCO La cocente eliminazione porta una certezza: l'attacco della prossima stagione non sarà identico a quella di questa stagione. I bianconeri, infatti, saranno costretti a cambiare ...

La loro fiducia nel futuro è stata certamente messa in, ma il loro sguardo è prezioso perché, ... il rispettopianeta, le disuguaglianze in atto. Questo è un 'cantiere di futuro' molto ...In gravele aziende he garantiscono forniture essenziali e servizi al comparto aeroportuale fra cui, in primis, quelle che si occupanorifornimento aereo . "In un settore in cui i ...L’Esercito accorre ancora a tamponare l’emergenza lombarda. Dopo aver schierato negli scorsi mesi 28 drive through per garantire la possibilità di effettuare test su un’ampia fascia di popolazione, or ...La cocente eliminazione porta una certezza: l'attacco della prossima stagione non sarà identico a quella di questa stagione. I bianconeri, infatti, saranno costretti a cambiare ...