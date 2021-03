De Luca: “Ormai in ogni condominio c’è un morto. Siamo in guerra” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Registriamo 2.700 positivi al giorno, con quasi 500 sintomatici. Se tra questi il 10% richiede il ricovero, dovremo liberare ogni giorno 50 posti letti in più. Una situazione estremamente seria, reggiamo con le degenze e i posti letti in terapia intensiva. Ma se non blocchiamo il contagio, nel giro di 10 giorni dovremo chiudere altri reparti. Per questo si decide di chiudere. Per impedire che accada questo. I nostri comportamenti devono essere simili a quelli di marzo dello scorso anno: si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile andare fuori casa. Non è ancora chiaro che siamo in guerra. Perché quando hai 25.000 positivi e 500 morti ogni giorni siamo in guerra. Ormai in ogni condominio c’è un morto”. “In Israele hanno fatto le ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 marzo 2021) “Registriamo 2.700 positivi al giorno, con quasi 500 sintomatici. Se tra questi il 10% richiede il ricovero, dovremo liberaregiorno 50 posti letti in più. Una situazione estremamente seria, reggiamo con le degenze e i posti letti in terapia intensiva. Ma se non blocchiamo il contagio, nel giro di 10 giorni dovremo chiudere altri reparti. Per questo si decide di chiudere. Per impedire che accada questo. I nostri comportamenti devono essere simili a quelli di marzo dello scorso anno: si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile andare fuori casa. Non è ancora chiaro che siamo in. Perché quando hai 25.000 positivi e 500 mortigiorni siamo ininc’è un”. “In Israele hanno fatto le ...

