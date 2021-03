Covid Sicilia, da oggi 5 nuove zone rosse da lunedì scuole chiuse in 24 Comuni (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Scattano da oggi in Sicilia, per 15 giorni, cinque nuove zone rosse. Lo prevede un'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nello Musumeci. In base al report dell'assessorato alla Salute sono stati superati i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti. Le nuove restrizioni riguardano i Comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle scuole (da lunedì 15 a sabato 20 marzo) in 24 Comuni: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Scattano dain, per 15 giorni, cinque. Lo prevede un'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal presidente della Regione Nello Musumeci. In base al report dell'assessorato alla Salute sono stati superati i 250 casi positivi alsu 100mila abitanti. Lerestrizioni riguardano idi Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Nello stesso provvedimento, in attuazione del nuovo Dpcm, viene disposta la chiusura delle(da15 a sabato 20 marzo) in 24: Acate, in provincia di Ragusa; Alessandria ...

