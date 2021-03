Borse europee in rosso. Pesa il rialzo dei rendimenti dei bond

(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altredi Eurolandia. L’aumento deiobbligazionari, con TreasuryUSA a 10 anni che è tornato vicino ai massimi da inizio anno, ha trascinato le azionial ribasso, anche se gli Eurolistini dovrebbero chiudere la settimana con una performance complessivamente positiva. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.703,8 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,84 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +93 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 ...

Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,02%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,13%...