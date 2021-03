America’s Cup, Luna Rossa è nella storia: 2-2 con Team New Zealand (Di venerdì 12 marzo 2021) Un altro mattoncino che, questa volta, è riuscito a scrivere la storia italiana dell’America’s Cup. Nelle regate finali della competizione velistica più importante del mondo, quest’anno ospitata da Auckland in Nuova Zelanda, Luna Rossa è riuscita a marchiare con il proprio nome il torneo entrando, a pieno titolo, nella leggenda del nostro Paese: nessuna imbarcazione, infatti, era riuscita nell’impresa di totalizzare due punti contro il defender nella fase finale delle regate più eccitanti del mondo. La scorsa notte, il catamarano italiano è passato in vantaggio 2-1 in gare tre per poi essere raggiunto nella serie da Team New Zealand che ha fissato, momentaneamente, il punteggio sul 2-2. Un traguardo ragguardevole che pone, comunque, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Un altro mattoncino che, questa volta, è riuscito a scrivere laitaliana dell’Cup. Nelle regate finali della competizione velistica più importante del mondo, quest’anno ospitata da Auckland in Nuova Zelanda,è riuscita a marchiare con il proprio nome il torneo entrando, a pieno titolo,leggenda del nostro Paese: nessuna imbarcazione, infatti, era riuscita nell’impresa di totalizzare due punti contro il defenderfase finale delle regate più eccitanti del mondo. La scorsa notte, il catamarano italiano è passato in vantaggio 2-1 in gare tre per poi essere raggiuntoserie daNewche ha fissato, momentaneamente, il punteggio sul 2-2. Un traguardo ragguardevole che pone, comunque, la ...

