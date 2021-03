Perde 11 chili in un giorno: una dieta al limite, non si beve più acqua e… (Di giovedì 11 marzo 2021) Il protagonista di questo episodio si chiama Ross Edgley e ha deciso di cimentarsi in una dieta che lui stesso ha definito folle. Folle perché ha tentato di Perdere 11 chili in 24 ore. Impossibile? Non del tutto, Edgley è uno scrittore sportivo e ha sperimentato un’alimentazione che lo ha portato in effetti a Perdere … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 marzo 2021) Il protagonista di questo episodio si chiama Ross Edgley e ha deciso di cimentarsi in unache lui stesso ha definito folle. Folle perché ha tentato dire 11in 24 ore. Impossibile? Non del tutto, Edgley è uno scrittore sportivo e ha sperimentato un’alimentazione che lo ha portato in effetti are … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

matteoselli : @Falconero1987 per me Madame perde in partenza con i 70 chili di Autotune che usa ogni volta. - MariaServidio2 : RT @zenocataway: Non so se sia meglio la #Pausini che prende un grammy o #Noemi che perde 15 chili. - zenocataway : Non so se sia meglio la #Pausini che prende un grammy o #Noemi che perde 15 chili. -