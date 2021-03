Minacce e insulti a Mattarella, decine di perquisizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Le indagini sulle Minacce e gli insulti online al presidente Mattarella durante il primo lockdown. ROMA – Sono entrate nel vivo le indagini sulle Minacce e gli insulti online al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il primo lockdown. Nella giornata di giovedì 11 marzo sono state diverse le perquisizioni effettuate dalla Polizia dopo l’identificazione dei responsabili. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratta di cittadini che non hanno particolare militanza in partiti politici. Gli inquirenti, però, vogliono capire se gli insulti sono stati volontari o dietro c’è un coordinamento. Le indagini Le indagini sono iniziate subito dopo gli insulti apparsi sui social. La Procura di Roma ha ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Le indagini sullee glionline al presidentedurante il primo lockdown. ROMA – Sono entrate nel vivo le indagini sullee glionline al presidente della Repubblica, Sergio, durante il primo lockdown. Nella giornata di giovedì 11 marzo sono state diverse leeffettuate dalla Polizia dopo l’identificazione dei responsabili. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si tratta di cittadini che non hanno particolare militanza in partiti politici. Gli inquirenti, però, vogliono capire se glisono stati volontari o dietro c’è un coordinamento. Le indagini Le indagini sono iniziate subito dopo gliapparsi sui social. La Procura di Roma ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono in corso perquisizioni, su disposizione della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine su una serie di messa… - repubblica : ?? Esclusivo: insulti e minacce via social a Mattarella, 10 indagati e perquisizioni in tutta Italia - eziomauro : Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati - zazoomblog : Minacce e insulti a Mattarella decine di perquisizioni - #Minacce #insulti #Mattarella #decine - _award_ : RT @Italiantifa: Esprimiamo la nostra solidarietà al nostro Presidente @LvcaVenneri della Rete Italiana Antifascista per le vili minacce e… -