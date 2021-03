**Mattarella: perquisizioni per insulti social, contro Capo Stato minacce di morte** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di Troia”, “ti auguro di morire male”, “non vedo l’ora che ci sia il tuo funerale”, “pezzo di m. ti voglio vedere morto”. Sono alcune delle minacce contro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che circolano sul web e che sarebbero alla base dell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma nella quale si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato, che ha dato origine a perquisizioni da parte della Polizia della Digos in varie città italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di Troia”, “ti auguro di morire male”, “non vedo l’ora che ci sia il tuo funerale”, “pezzo di m. ti voglio vedere morto”. Sono alcune delleil Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che circolano sul web e che sarebbero alla base dell’inchiesta condotta dalla Procura di Roma nella quale si ipotizza il reato di offesa all’onore e al prestigio deldello, che ha dato origine ada parte della Polizia della Digos in varie città italiane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : ?? Esclusivo: insulti e minacce via social a Mattarella, 10 indagati e perquisizioni in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Sono in corso perquisizioni, su disposizione della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine su una serie di messa… - repubblica : Insulti e minacce a Mattarella via social, perquisizioni in tutta Italia: dieci indagati: Il blitz in seguito all'i… - dottorg : RT @lucianoghelfi: La #DIGOS sta operando perquisizioni in varie città italiane nell'ambito di una inchiesta della Procura di #Roma su pes… - MiaomiaoCh : RT @lucianoghelfi: La #DIGOS sta operando perquisizioni in varie città italiane nell'ambito di una inchiesta della Procura di #Roma su pes… -