LIVE Biathlon, Sprint uomini Nove Mesto in DIRETTA: Hofer con lo zero in lotta per il podio! Johannes Boe sbaglia ma si prende la Coppa di specialità (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.11: Ponsiluoma perfetto e velocissimo in piedi, è 34? dopo il secondo poligono 18.11: Un errore per Bionaz al primo poligono 18.10: GRANDE Hofer!!!! SENZA ERRORI NEL SECONDO POLIGONO. E’ terzo a 12? da Fillon Maillet. deve andare a tutta per il podio 18.10: Un errore di Bormolini al secondo poligono 18.09: Al km 5.8 Hofer è a 13? da T. Boe 18.08: Desthieux al traguardo è 14mo, Doll è nono 18.06: Samuelsson non sbaglia a terra ed è 14mo a 10?, Claude un errore in piedi ed esce dalla battaglia per il podio 18.05: Eder chiude la sua prova con 40? di ritardo, è settimo, Windisch al traguardo è 13mo a 1’16” 18.05: Laegreid si inserisce in quarta posizione e resta davanti a J. Boe 18.03: Dale non è velocissimo ma copre tutti i bersagli a terra ed è settimo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.11: Ponsiluoma perfetto e velocissimo in piedi, è 34? dopo il secondo poligono 18.11: Un errore per Bionaz al primo poligono 18.10: GRANDE!!!! SENZA ERRORI NEL SECONDO POLIGONO. E’ terzo a 12? da Fillon Maillet. deve andare a tutta per il podio 18.10: Un errore di Bormolini al secondo poligono 18.09: Al km 5.8è a 13? da T. Boe 18.08: Desthieux al traguardo è 14mo, Doll è nono 18.06: Samuelsson nona terra ed è 14mo a 10?, Claude un errore in piedi ed esce dalla battaglia per il podio 18.05: Eder chiude la sua prova con 40? di ritardo, è settimo, Windisch al traguardo è 13mo a 1’16” 18.05: Laegreid si inserisce in quarta posizione e resta davanti a J. Boe 18.03: Dale non è velocissimo ma copre tutti i bersagli a terra ed è settimo a ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale #11Marzo htt… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale… - zazoomblog : LIVE – Biathlon inseguimento maschile Nove Mesto 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #Biathlon #inseguimento #maschile… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento maschile: è lotta aperta per il podio, cinque gli azzurri al via #7Marzo https://t.co… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per l’Inseguimento maschile: è lotta aperta per il podio, cinque gli azzurri al via #7Marzo… -