La reazione shock di Corona alla notizia di dover tornare in carcere: autolesionismo in diretta Facebook sporco di sangue (Di giovedì 11 marzo 2021) I giudici hanno tolto gli arresti domiciliari a Fabrizio Corona, ma non di certo in senso positivo: per l’imprenditore e personaggio televisivo, infatti, sono arrivate cattive notizie, in quanto hanno deciso di rispedirlo in cella. La sua reazione è stata a dir poco d’impeto, pubblicando un video sulla sua pagina Instagram dove sporco di sangue in volto si scaglia contro i magistrati. Adesso il video è stato rimosso, ma è stato visionato da moltissimi utenti. Il suo avvocato racconta che dopo avergli comunicato la decisione, ha visto Corona ha provato a tagliarsi le vene. autolesionismo e violenza “Adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto”, urla disperato Fabrizio Corona con il volto ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021) I giudici hanno tolto gli arresti domiciliari a Fabrizio, ma non di certo in senso positivo: per l’imprenditore e personaggio televisivo, infatti, sono arrivate cattive notizie, in quanto hanno deciso di rispedirlo in cella. La suaè stata a dir poco d’impeto, pubblicando un video sulla sua pagina Instagram dovediin volto si scaglia contro i magistrati. Adesso il video è stato rimosso, ma è stato visionato da moltissimi utenti. Il suo avvocato racconta che dopo avergli comunicato la decisione, ha vistoha provato a tagliarsi le vene.e violenza “Adesso vi faccio vedere come si combatte. Ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto”, urla disperato Fabriziocon il volto ...

