Genshin Impact – Tutti i contenuti della Patch 1.4! (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta per arrivare la nuova Patch su Genshin Impact. miHoYo lascia trapelare i suoi nuovi interessanti contenuti e, forse, un importante indizio. Genshin Impact: Invitation of Windblume Senza dubbio dal momento del suo rilascio Genshin Impact ha costantemente sorpreso i suoi giocatori introducendo, un aggiornamento dopo l’altro, svariate modalità di gioco. Dalle sfide in alta quota alla consegna di cibo, dalla versione tower defense alle spedizioni dei personaggi, miHoYo ha sempre trovato nuovi modi di intrattenere i suoi giocatori. Anche in questa nuova Patch, sembra che le sorprese non accennino a diminuire! Dopo tanti rumors e svariate previsioni, è stato finalmente pubblicato il trailer che mostra i contenuti e la ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta per arrivare la nuovasu. miHoYo lascia trapelare i suoi nuovi interessantie, forse, un importante indizio.: Invitation of Windblume Senza dubbio dal momento del suo rilascioha costantemente sorpreso i suoi giocatori introducendo, un aggiornamento dopo l’altro, svariate modalità di gioco. Dalle sfide in alta quota alla consegna di cibo, dalla versione tower defense alle spedizioni dei personaggi, miHoYo ha sempre trovato nuovi modi di intrattenere i suoi giocatori. Anche in questa nuova, sembra che le sorprese non accennino a diminuire! Dopo tanti rumors e svariate previsioni, è stato finalmente pubblicato il trailer che mostra ie la ...

Advertising

spacewanko : Se non prendo Venti appena c'è la rerun che senso ha che io continui a giocare a Genshin Impact - Page_Of_The_Sun : MIHOYO CONTATTAMI COME FOTOGRAFO UFFICIALE DI GENSHIN IMPACT GRAZIE #GenshinImapct - sk8nby : @conqxiao io sto provando da qua ma alcuni lo hanno fatto da google documenti (??) e sto cercando di entrare nel se… - _nao_kii_ : mi piacerebbe trovare qualcuno che gioca a genshin impact ???????? quindi lascio qui il mio ID in caso vogliate giocare… - JE0NUCHU : voglio più mutuals che giocano a genshin impact -