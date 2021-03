Anno nero dell’occupazione femminile: a Bologna oltre mille dimissioni per maternità (Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – L’anno della pandemia è stato anche l’anno nero dell’occupazione femminile. Anche a Bologna, dove delle 11.000 persone che hanno perso il lavoro nel corso del 2020, più del 50% “sono donne”, certifica Cristina Pattarozzi della Cgil, presentando i numeri dell’impatto del Covid sul mondo del lavoro. Partendo da un dato, quello delle dimissioni delle neo-mamme convalidate dall’Ispettorato del lavoro. “Dai dati di novembre è presumibile che a fine anno si siano superate le mille dimissioni“, spiega Pattarozzi. “Nel bel mezzo della pandemia questi numeri mettono in evidenza che c’è una parte consistente di lavoratrici costretta a prendere decisioni difficili per conciliare l’attività familiare”, aggiunge la sindacalista. C’è chi rinuncia al lavoro e chi, lavorando in settori economici più esposti alla pandemia dove spesso l’occupazione femminile è prevalente, ha dovuto affrontare lunghi periodi di cassa integrazione: la Camera del lavoro stima 14.000 lavoratori in cassa integrazione in deroga (non coperti dagli ammortizzatori tradizionali). “La percentuale delle donne in questo caso è tra il 56 e il 58%“, specifica Pattarozzi. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) BOLOGNA – L’anno della pandemia è stato anche l’anno nero dell’occupazione femminile. Anche a Bologna, dove delle 11.000 persone che hanno perso il lavoro nel corso del 2020, più del 50% “sono donne”, certifica Cristina Pattarozzi della Cgil, presentando i numeri dell’impatto del Covid sul mondo del lavoro. Partendo da un dato, quello delle dimissioni delle neo-mamme convalidate dall’Ispettorato del lavoro. “Dai dati di novembre è presumibile che a fine anno si siano superate le mille dimissioni“, spiega Pattarozzi. “Nel bel mezzo della pandemia questi numeri mettono in evidenza che c’è una parte consistente di lavoratrici costretta a prendere decisioni difficili per conciliare l’attività familiare”, aggiunge la sindacalista. C’è chi rinuncia al lavoro e chi, lavorando in settori economici più esposti alla pandemia dove spesso l’occupazione femminile è prevalente, ha dovuto affrontare lunghi periodi di cassa integrazione: la Camera del lavoro stima 14.000 lavoratori in cassa integrazione in deroga (non coperti dagli ammortizzatori tradizionali). “La percentuale delle donne in questo caso è tra il 56 e il 58%“, specifica Pattarozzi.

