Tommaso Zorzi svela: ecco perché ha detto “no” a Ilary Blasi e altre confessioni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad una lunga intervista con il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In tale occasione ha parlato della sua esperienza all’interno del GF Vip soffermandosi, soprattutto, su cosa sia accaduto una volta che i riflettori si sono spenti. Il giovane influencer ha ammesso che non si aspettava di riscuotere così tanti consensi sia sul web sia dal vivo. Tra le tante confessioni, poi, non sono mancati dei riferimenti al “no” detto ad Ilary Blasi per prendere parte all’Isola dei famosi 2021. ecco tutti i dettagli. perché Tommaso ha rifiutato l’Isola dei famosi Il vincitore della quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi, si è aperto ai microfoni di Chi. L’influencer ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021)si è lasciato andare ad una lunga intervista con il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In tale occasione ha parlato della sua esperienza all’interno del GF Vip soffermandosi, soprattutto, su cosa sia accaduto una volta che i riflettori si sono spenti. Il giovane influencer ha ammesso che non si aspettava di riscuotere così tanti consensi sia sul web sia dal vivo. Tra le tante, poi, non sono mancati dei riferimenti al “no”adper prendere parte all’Isola dei famosi 2021.tutti i dettagli.ha rifiutato l’Isola dei famosi Il vincitore della quinta edizione del GF Vip,, si è aperto ai microfoni di Chi. L’influencer ...

Advertising

carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - blackmoonlivght : @tommaso_zorzi grazie, anche tu sei il migliore ?? - PatriziaFurlane : RT @intoharryseyes: #proudoftommy perchè sono anni che ci fai divertire, ci fai stare bene, ci insegni tanto, e non solo per le tua vasta c… -