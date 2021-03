Roma, Fonseca: «Dzeko potrà essere utilizzato, Shakhtar fortissimo» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole. Shakhtar – «Lo Shakhtar è una squadra fortissima, che si difende molto bene, in modo compatto. Sono pericolosissimi in contropiede e dovremo essere concentrati per non farli ripartire». OBIETTIVI – «Dobbiamo pensare solo allo Shakhtar. Tutte le squadre sono difficili da affrontare ma non possiamo pensare a cosa succederà dopo la gara con gli ucraini. Siamo concentrati sulla gara di domani». Dzeko – «Ha iniziato a lavorare oggi, ha fatto uno sforzo per recuperare e sarà convocato. Non è pronto per giocare dall’inizio ma a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro loDonetsk. Le sue parole Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro loDonetsk. Le sue parole.– «Loè una squadra fortissima, che si difende molto bene, in modo compatto. Sono pericolosissimi in contropiede e dovremoconcentrati per non farli ripartire». OBIETTIVI – «Dobbiamo pensare solo allo. Tutte le squadre sono difficili da affrontare ma non possiamo pensare a cosa succederà dopo la gara con gli ucraini. Siamo concentrati sulla gara di domani».– «Ha iniziato a lavorare oggi, ha fatto uno sforzo per recuperare e sarà convocato. Non è pronto per giocare dall’inizio ma a ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | #Roma, brutte notizie per Fonseca - DiMarzio : #UEL | #Roma, parlano #Fonseca e #Pellegrini in vista dello #Shakhtar - forzaroma : #Castro: “E’ stato difficile sostituire #Fonseca. Roma tra le più forti in Europa League” #ASRoma #RomaShakhtar… - Ftbnews24 : #ASRoma #RomaGenoa #Fonseca #Dzeko #Roma ?? - RadioSportiva : #Roma, ritorno al passato per #Fonseca contro lo #Shaktar -