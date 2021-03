Porto | lo speaker attacca | “Bella vendetta contro i ladri italiani e quel maiale di Ronaldo”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ilha eliminato la Juventus in Champions League ed ora fanno discutere le frasi dellodel club lusitano. Ingallo si è scatenata la polemica per le parole usate sui social da Fernando Saul,ufficiale allo stadio Dragao e responsabile per i rapporti con i tifosi del. Saul ha infattito duramente la Juventus e Cristianonelle sue storie Instagram. “Abbiamo vendicato Basilea (dove i bianconeri sconfissero ilin finale di Coppa delle Coppe nel 1984, ndr), elo chediha fatto al Dragao” ha scritto Saul, non nuovo ad uscite di gusto ...

Sono bastati pochi minuti per rendersi conto della gravità delle offese. Ma nell'epoca dei social cancellare le storie su Instagram non è stato sufficiente. Fernando Saul ,ufficiale delallo stadio 'do Dragao', dopo la qualificazione della squadra di Conceicao contro la , ha postato due messaggi sui suoi canali social che hanno fatto in poche ore il giro ...Ecco le parole dellodelsu Intagram : Questo il post polemico dellodeldopo l'eliminazione della Juventus in Champions League. Lodelnon è nuovo ad azioni ...Ma nell'epoca dei social cancellare le storie su Instagram non è stato sufficiente. Fernando Saul, speaker ufficiale del Porto allo stadio "do Dragao", dopo la qualificazione della squadra di ...14 Impresa Porto che elimina la Juventus agli ottavi di Champions League, ma è bufera sullo speaker ufficiale dei dragões. Fernando Saul, annunciatore dello Stadio do Dragão, ha scatenato la polemica ...