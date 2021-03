Olsen sotto shock | rapinato dai ladri e minacciato con un machete

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA - Robin: il portiere dell'Everton in prestito dalla Roma è stato aggredito e derubato in casa da una banda dimascherati, armati di. Come riporta il Daily Mail, ...

ROMA - Robin Olsen sotto shock: il portiere dell'Everton in prestito dalla Roma è stato aggredito e derubato in casa da una banda di ladri mascherati, armati di machete. Come riporta il Daily Mail, il fatto è ...