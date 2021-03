Israele, minacce 'No Vax' alla ricercatrice sui vaccini: 'Sarai con Hitler all'inferno' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una campagna di odio e di lanciata sul web da sostenitori di si sta abbattendo in questi giorni contro la professoressa , figura di spicco da un anno nella lotta al nonché direttrice del laboratorio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una campagna di odio e di lanciata sul web da sostenitori di si sta abbattendo in questi giorni contro la professoressa , figura di spicco da un anno nella lotta al nonché direttrice del laboratorio ...

Advertising

Gazzettino : Israele, minacce 'No Vax' alla ricercatrice sui vaccini: «Sarai con Hitler all'inferno» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Israele, minacce 'No Vax' alla ricercatrice sui vaccini: «Sarai con Hitler all'inferno» - ilmessaggeroit : Israele, minacce 'No Vax' alla ricercatrice sui vaccini: «Sarai con Hitler all'inferno» - BottaroRosella : RT @marcodimaio: Gravi e preoccupanti le minacce dell’Iran contro #Israele. Il ministro della difesa di Teheran ha promesso che “raderemo a… - italiaviva_eu : RT @LauraGaravini: Le minacce rivolte da #Teheran a #TelAviv e #Haifa non possono lasciarci indifferenti. Come Italia e come confine europe… -