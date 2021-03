Il famosissimo attore diventa papà bis: è nato il secondo figlio, l’annuncio social (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il famosissimo attore della nota serie televisiva è diventato papà per la seconda volta: il magnifico annuncio è arrivato attraverso i canali social della coppia. Lo abbiamo visto in una delle serie televisive più amate di sempre. Parliamo di The O.C.! Uno dei protagonisti è diventato papà per seconda volta! Ben McKenzie, il Ryan Atwood L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildella nota serie televisiva ètoper la seconda volta: il magnifico annuncio è arrivato attraverso i canalidella coppia. Lo abbiamo visto in una delle serie televisive più amate di sempre. Parliamo di The O.C.! Uno dei protagonisti ètoper seconda volta! Ben McKenzie, il Ryan Atwood L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

momijigarii : *compare attore famosissimo* Io: 'non ho la più pallida idea di chi sia' *Inizia a parlare* Io: 'uh ha la stesso d… - BackMassy : @dimarcantonios1 Anni fa qui a Bo, veniva a far serate il figlio di un famosissimo attore francese, lo. So perché l… - VivyanLancaster : @__tylerwood MA COME???? NEANCHE LO CONOSCO È UN ATTORE FAMOSISSIMO -