Giorgio Lamberti, il campione di nuoto ricoverato per Covid: “È un virus dannato, ti arriva addosso e non te ne rendi conto” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Combatto la mia battaglia più difficile“: il campione di nuoto Giorgio Lamberti, primo italiano a vincere una medaglia d’oro ai Mondiali, è ricoverato per Covid agli Spedali Civili di Brescia. Lamberti, re dello stile libero, iridato nei 200 metri a Perth nel 1991, ha 52 anni: dopo aver contratto il virus, per alcuni giorni non ha avuto complicazioni. Poi il peggioramento improvviso che lo ha costretto a letto in ospedale: “È un maledetto virus dannato, ti arriva addosso e non te ne rendi conto”, ha raccontato ai microfoni del Tg1. Brescia è una delle città più colpite dalla nuova ondata di contagi e lunedì proprio dalla direzione degli Spedali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Combatto la mia battaglia più difficile“: ildi, primo italiano a vincere una medaglia d’oro ai Mondiali, èperagli Spedali Civili di Brescia., re dello stile libero, iridato nei 200 metri a Perth nel 1991, ha 52 anni: dopo aver contratto il, per alcuni giorni non ha avuto complicazioni. Poi il peggioramento improvviso che lo ha costretto a letto in ospedale: “È un maledetto, tie non te ne”, ha raccontato ai microfoni del Tg1. Brescia è una delle città più colpite dalla nuova ondata di contagi e lunedì proprio dalla direzione degli Spedali ...

