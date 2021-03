Com’è andata la Paris Fashion Week autunno inverno 2021/2022 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Paris Fashion Week chiude il giro delle settimane della moda digitali dedicate alle collezioni autunno inverno 2021/2022. Fino all’ultimo le maison francesi hanno cercato delle soluzioni per sfilare davanti a un pubblico (e qualcuno ci è riuscito), ma l’emergenza ha dato forma a un Fashion month ancora più virtuale di quello dello scorso settembre. È possibile che il prossimo grande appuntamento, quello di settembre 2021, permetterà un ritorno agli show dal vivo ed è probabile che le maison parigine saranno quelle che riprenderanno più volentieri a puntare su location e scenografia, piuttosto che su un video e su una comunicazione quasi esclusivamente social. Ma vediamo intanto cos’è successo in questa edizione. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lachiude il giro delle settimane della moda digitali dedicate alle collezioni. Fino all’ultimo le maison francesi hanno cercato delle soluzioni per sfilare davanti a un pubblico (e qualcuno ci è riuscito), ma l’emergenza ha dato forma a unmonth ancora più virtuale di quello dello scorso settembre. È possibile che il prossimo grande appuntamento, quello di settembre, permetterà un ritorno agli show dal vivo ed è probabile che le maison parigine saranno quelle che riprenderanno più volentieri a puntare su location e scenografia, piuttosto che su un video e su una comunicazione quasi esclusivamente social. Ma vediamo intanto cos’è successo in questa edizione. ...

