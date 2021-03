Anticipazioni Uomini e Donne di oggi | Gemma sfila da Charlize Theron | Tina esplode; Samantha conquistata dal cavaliere del trono over

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Dopo il colpo di scena di ieri pomeriggio, lediprevedono un’altra puntata spumeggiante perpomeriggio. Come di consueto il dating show di Maria De Filippi andrà in onda su canale 5 alle 14:45 e in apertura ci sarà unata desta a dividere gli opinionisti. Grande protagonista disarà Gero Natale, ildelche sta facendo una vera e propria strage di cuori, tanto da aver conquistato anche la tronista delclassicoCurcio. Spazio poi a Massimiliano, il tronista che avrà un confronto diretto con la corteggiatrice Vanessa.di, 10 marzo: ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 10 marzo: tutte pazze di Gerò! - CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne 10 marzo 2021: ecco cosa vedremo oggi in tv - italiaserait : Uomini e Donne 10 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne mercoledì 10 marzo: arriva il bacio inaspettato - #Anticipazioni #Uomini #Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

Consigliato per te -e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 10 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi ae Donne si ...Al centro dello studio die Donne anche Giacomo ! Martina infatti è rimasta delusa dal fatto che lui non l'abbia portata in esterna: tuttavia il tronista confessa di trovarla aggressiva ed ...Dopo il colpo di scena di ieri pomeriggio, le anticipazioni di Uomini e Donne prevedono un’altra puntata spumeggiante per oggi pomeriggio. Come di consueto il dating show di Maria De Filippi andrà in ...Uomini e Donne: chi è il corteggiatore Alessio, il preferito della tronista Samantha? Perché è spesso con Totti? Età, lavoro, cognome foto ...