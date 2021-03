Supplenze ATA: è possibile differire la presa di servizio per giustificato motivo come la “quarantena” (Di martedì 9 marzo 2021) Supplenze, anche temporanee. Può capitare che l'aspirante al quale spetti l'incarico per scorrimento della graduatoria, si trovi nell'impossibilità di accettare il lavoro (es. altro lavoro, malattia...). In casi che si configurano come "giustificato motivo" è possibile differire la presa di servizio, sempre che la stessa ricada all'interno del periodo di supplenza offerto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021), anche temporanee. Può capitare che l'aspirante al quale spetti l'incarico per scorrimento della graduatoria, si trovi nell'impossibilità di accettare il lavoro (es. altro lavoro, malattia...). In casi che si configurano" èladi, sempre che la stessa ricada all'interno del periodo di supplenza offerto. L'articolo .

