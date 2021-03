Roma | 22enne colpisce i bambini davanti la scuola e poi se la prende con gli agenti | ‘Vi ammazzo tutti’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 marzo 2021) Stava accompagnando sua figlia a, erano le 08:40 circa quando una donna ha notato un uomo, vestito da capo a piedi di nero, che stava urlando per strada. Il fatto in questione è accaduto nei pressi dell’Istituto ‘Sacrocuore’,che si trova fra via Isabella de Rossi e via di Acqua Bullicante. Proprio la donna, mentre accompagnava la sua bambina all’istituto ha notato che, sempre lo stesso uomo, senza alcun motivo, ha lanciato un pezzo di legno contro un secondo bambino che, in compagnia della madre, si stava recando anch’egli a. Non avendolo colpito, però, l’uomo non ha desistito dal suo obiettivo: ha afferrato un pezzo di ferro (probabilmente un manico di un ombrello) e lo ha scaraventato contro un terzo bambino, di circa 5/6 anni, anche lui in compagnia della madre. Leggi anche:: «Siamo ...