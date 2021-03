Le piante grasse da esterno: pochissima cura per un giardino da favola (Di martedì 9 marzo 2021) Quando decidiamo di piantumare il nostro giardino, dobbiamo tenere in considerazione molti fattori, primo fra tutti la sua esposizione e non dobbiamo nemmeno sottovalutare il tempo che vogliamo e possiamo dedicare alla sua cura. E’ inutile acquistare piante delicatissime se non abbiamo un’esposizione ideale e il pollice verde. Alla fine ci troveremo aiuole più brutte di quelle che otterremmo lasciandole incolte. Una buona soluzione per avere un giardino bellissimo senza troppo impegno è scegliere le piante grasse. Non temono l’esposizione diretta ai raggi solari, anzi, alcune la prediligono. Non necessitano di troppe innaffiature e hanno fioriture davvero lunghe, ne esistono davvero tante varietà adatte a tutti i gusti. Le piante grasse da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 marzo 2021) Quando decidiamo di piantumare il nostro, dobbiamo tenere in considerazione molti fattori, primo fra tutti la sua esposizione e non dobbiamo nemmeno sottovalutare il tempo che vogliamo e possiamo dedicare alla sua. E’ inutile acquistaredelicatissime se non abbiamo un’esposizione ideale e il pollice verde. Alla fine ci troveremo aiuole più brutte di quelle che otterremmo lasciandole incolte. Una buona soluzione per avere unbellissimo senza troppo impegno è scegliere le. Non temono l’esposizione diretta ai raggi solari, anzi, alcune la prediligono. Non necessitano di troppe innaffiature e hanno fioriture davvero lunghe, ne esistono davvero tante varietà adatte a tutti i gusti. Leda ...

