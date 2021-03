La regina rompe il silenzio dopo l'intervista di Harry e Meghan: la nota ufficiale da Buckingham Palace (Di martedì 9 marzo 2021) 'L'intera famiglia è rattristata dall'apprendere a pieno quanto difficili sono stati per Harry e Meghan gli ultimi anni', si legge nel comunicato: le questioni sollevate - 'in particolare quella sulla ... Leggi su today (Di martedì 9 marzo 2021) 'L'intera famiglia è rattristata dall'apprendere a pieno quanto difficili sono stati pergli ultimi anni', si legge nel comunicato: le questioni sollevate - 'in particolare quella sulla ...

Advertising

TgLa7 : #Sussex& #Windsor, la #Regina rompe il silenzio: 'Preoccupanti le accuse di #razzismo' - veryinutil : La Regina Elisabetta rompe il silenzio sull'intervista di Meghan e Harry e trapelano nuovi retroscena - dubitoditutto : RT @ROBZIK: The Palace, cioè la Regina Elisabetta, rompe il silenzio sulle dichiarazioni #HarryandMeghan. Il razzismo non è tollerato a Co… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: La Regina Elisabetta rompe il silenzio dopo le accuse pesantissime lanciate da Meghan Markle e il principe Harry https://t.co… - alinatede : RT @ROBZIK: The Palace, cioè la Regina Elisabetta, rompe il silenzio sulle dichiarazioni #HarryandMeghan. Il razzismo non è tollerato a Co… -