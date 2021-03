Ethan Torchio, chi è la batteria di Maneskin? Poche info, ma tanta musica (Di martedì 9 marzo 2021) Ethan Torchio è la batteria dei Maneskin, gruppo che ha conquistato di recente un risultato veramente importante con la vittoria di Sanremo 2021. Ethan Torchio, batteria Maneskin (Instagram)Capelli lunghi e sguardo avvolgente è una delle grandi anime di questa splendida band. La sua batteria si rende protagonista di ritmi rock progressive e anche con cura al particolare e magari alla citazione della leggenda di questo genere. Personaggio straordinario ha dimostrato anche di essere una persona molto intelligente anche se magari un po’ timida. Tra i suoi grandi meriti c’è quello di aver trovato la forza col tempo di raccogliere complimenti e stasera sarà tra i protagonisti de Le Iene Show dove verrà omaggiata la vittoria di Sanremo. E ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 marzo 2021)è ladei, gruppo che ha conquistato di recente un risultato veramente importante con la vittoria di Sanremo 2021.(Instagram)Capelli lunghi e sguardo avvolgente è una delle grandi anime di questa splendida band. La suasi rende protagonista di ritmi rock progressive e anche con cura al particolare e magari alla citazione della leggenda di questo genere. Personaggio straordinario ha dimostrato anche di essere una persona molto intelligente anche se magari un po’ timida. Tra i suoi grandi meriti c’è quello di aver trovato la forza col tempo di raccogliere complimenti e stasera sarà tra i protagonisti de Le Iene Show dove verrà omaggiata la vittoria di Sanremo. E ...

Advertising

nuagestic : comunque fedez tvb ma ricordiamo che anche il fantastico ethan torchio è bilancia. i choose him - infoitcultura : Maneskin, chi è Ethan Torchio? Età, fidanzata, padre, Instagram - sahngria : ?ETHAN TORCHIO as RUHN DANAAN (Crescent City)? -sembra softie ma sotto sotto è un badboy -considerato da pochi ma b… - CatrinaIvie : RT @__Shawnsbaby__: Ok il sesso è bello ma avete visto Damiano David ed Ethan Torchio in mutande? - tomlinsel0vato : @nastyquik verrò con ethan torchio, felicissimi di partecipare -