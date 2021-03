Basta urla strazianti ad ogni contatto: arriva il giallo anche per le “simulazioni” vocali (Di martedì 9 marzo 2021) L’IFAB, l’organo che cambia le regole del calcio a livello mondiale, ha intenzione di porre un freno alla “moda” delle urla strazianti ad ogni minimo contatto di gioco. Vanno trattate come simulazioni, e gli arbitri devono ammonire. Gli esempi sono tantissimi: in Inghilterra la reazione melodrammatica di Alexandre Lacazette dopo un fallo di Pieters è diventata un meme virale sui social, ed è ormai considerato un punto di riferimento del genere. Le sue urla suggeriscono un grave infortunio, se non la morte imminente. Ma il francese si alza in piedi pochi istanti dopo, appena Pieters viene ammonito. If you didn’t see it. #LacazetteScream pic.twitter.com/43Azz8LEAp — ??? ??????????? (@1904Irrelevants) March 7, 2021 L’IFAB ora dice che i giocatori possono essere ammoniti se l’arbitro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) L’IFAB, l’organo che cambia le regole del calcio a livello mondiale, ha intenzione di porre un freno alla “moda” delleadminimodi gioco. Vanno trattate come, e gli arbitri devono ammonire. Gli esempi sono tantissimi: in Inghilterra la reazione melodrammatica di Alexandre Lacazette dopo un fallo di Pieters è diventata un meme virale sui social, ed è ormai considerato un punto di riferimento del genere. Le suesuggeriscono un grave infortunio, se non la morte imminente. Ma il francese si alza in piedi pochi istanti dopo, appena Pieters viene ammonito. If you didn’t see it. #LacazetteScream pic.twitter.com/43Azz8LEAp — ??? ??????????? (@1904Irrelevants) March 7, 2021 L’IFAB ora dice che i giocatori possono essere ammoniti se l’arbitro ...

