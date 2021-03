Viareggio zona rossa | i contagi Covid preoccupano | scatta la chiusura

Advertising

repubblica : Covid, Viareggio zona rossa da mercoledì 10 marzo - controradio : Viareggio zona rossa da mercoledì 10 marzo - - thewaterflea : RT @BarbaraRaval: DAL 10 MARZO #VIAREGGIO ZONA ROSSA. Io sono brava e buona, ma sinceramente mi sto incaxxxxxxando un pochino. E questo pe… - MarioRo22315926 : RT @rep_firenze: Covid, Viareggio zona rossa da mercoledì 10 marzo. A Firenze Nardella spegne la movida nel weekend [di Laura Montanari] [a… - anitaelaura : RT @ilrisolutoreIT: Viareggio da Mercoledì zona Rossa. Il sindaco nella sua ambiziosa diretta Facebook ha dichiarato che bisogna fare tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Viareggio zona

Nella Toscanaarancione, suviene ritagliata unarossa così come per quelle attualmente attive nell'intera provincia di Pistoia e nei comuni di Cecina (Livorno) e Castellina ...Non si sa se altri comuni in Versilia diventeranno adessorossa.si va a sommare ai comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa) oltre all'intera provincia di Pistoia. La ...Sono quattro le province toscane con più di 250 casi per 100mila abitanti alla settimana, cioè nel periodo dall’1 al 7 marzo. Una di queste è considerata zona rossa e le altre no. Due sono proprio al ...Viareggio sarà zona rossa da mercoledì 10 marzo. Il comune del lucchese va ad aggiungersi alle altre zone rosse locali in Toscana, ovvero la provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Caste ...