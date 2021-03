Stellantis - Al via lo scorporo della controllata Faurecia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Gli azionisti del gruppohanno approvato a larghissima maggioranza una delle ultime operazioni legate all'accordo di fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA e in particolare alle modifiche apportate lo scorso settembre. L'assemblea, con il voto favorevole del 99,6% dei presenti, ha, infatti, approvato la distribuzione a tutti i soci del 39% del capitalesocietà di componentisticae dei 308 milioni di euro fruttocessione sul mercato di un ulteriore 7%. Rispettati gli accordi. L'operazione, che porterà l'azienda di Nanterre al di fuori del perimetro operativo di, rimane subordinata solo ad alcuni passaggi tecnici legati all'adempimento di formalità previste dalla legislazione olandese. In tal caso, i proventicessione saranno distribuiti ...

(ANSA) – MILANO, 08 MAR – Continua a crescere Piazza Affari (+3,1%), in linea con le altre principali Borse europee e meglio dell'andamento di Wall Street, entre restano sullo sfondo i problemi sanita ...