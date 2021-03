Omicidio Faenza: Calderoli, 'per colpevole fine pena mai' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'assassino di Ilenia Fabbri ha confessato di averla ucciso, di aver ucciso una donna e una madre che nemmeno conosceva, per 20 mila euro. Vale così poi una vita umana? Auspico che i giudici che dovranno giudicare questo killer e il suo mandante non concedano attenuanti o sconti: qui non si tratta di invocare punizioni esemplari, ma di tutelare il valore di una vita, la memoria di una vittima. Per questi criminali a mio parere non può che esserci il ‘fine pena mai', ora toccherà ai giudici decidere". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "L'assassino di Ilenia Fabbri ha confessato di averla ucciso, di aver ucciso una donna e una madre che nemmeno conosceva, per 20 mila euro. Vale così poi una vita umana? Auspico che i giudici che dovranno giudicare questo killer e il suo mandante non concedano attenuanti o sconti: qui non si tratta di invocare punizioni esemplari, ma di tutelare il valore di una vita, la memoria di una vittima. Per questi criminali a mio parere non può che esserci il ‘mai', ora toccherà ai giudici decidere". Lo afferma il senatore della Lega Roberto, vicepresidente del Senato.

