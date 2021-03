Meghan Markle choc | “I reali temevano che la pelle di Archie fosse troppo scura Ho pensato al suicidio Kate mi ha fatta piangere”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non un terremoto, ma una pioggia di meteoriti ha colpito la famiglia reale inglese. Le dichiarazioni ascoltate nel trailer dell’intervista die Harry non erano nulla a confronto di quello che la coppia ha detto durante l’ora passata con Oprah. La protagonista di Suits ha parlato di razzismo a Buckingham Palace. Pare che alcuni membri della famiglia realero preoccupati che il colore delladel primogenito di Harry escuro. “Idel colore delladi. Ci sono state conversazioni su quanto potesse esserela suaalla nascita. Ci sono state più conversazioni su questo argomento. Loro ne hanno ...

sussurra, con gli occhi lucidi: "A un certo punto non volevo più vivere". Oprah Winfrey si sporge in avanti: "Che cosa? Sta dicendo che ha pensato al suicidio? Ho capito bene?" "Sì, le ...La Duchessa di Sussex è finita ormai nel mirino di Buckingham Palace e ora a prendere le sue difese ci pensano alcuni volti della nota serie ...Accuse, rivelazioni e denunce nell'esplosiva intervista a Oprah Winfrey. Per il principe Harry, suo padre e suo fratello sono "intrappolati" nel sistema. Meghan: "Non fui io a far piangere Kate, ma il ...Meghan Markle e il Principe Harry vanno in scena con la famosa e attesa intervista concessa ad Oprah Winfrey e ...