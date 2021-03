Legnano | parcheggia l' auto sotto casa e la ritrova a pezzi

(Di lunedì 8 marzo 2021)- Aveva lasciato l'ta in strada , come ogni sera,il condominio dove abita in via dei Platani, nel rione Mazzafame. Questa mattina l'hata completamente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legnano parcheggia

Il Giorno

- Aveva lasciato l'auto parcheggiata in strada , come ogni sera, sotto il condominio dove abita in via dei Platani, nel rione Mazzafame. Questa mattina l'ha ritrovata completamente ...Si dirige verso casa,, scende dall'auto ed è questione di un attimo: la donna gli ... per lei, che dopo un'ora si costituirà alla caserma dei Carabinieri di, si aprono le porte del ...Un’auto distrutta dai vandali nella notte a Legnano, in via dei Platani. Legnano – Brutto risveglio stamani in città per una famiglia legnanese che si è ritrovata l’auto completamente distrutta dai v ...Legnano - Aveva lasciato l'auto parcheggiata in strada, come ogni sera, sotto il condominio dove abita in via dei Platani, nel rione Mazzafame. Questa mattina l'ha ritrovata completamente vandalizzata ...