La fatica da Zoom è una vera sindrome da stanchezza psicologica | ecco di cosa si tratta

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 marzo 2021) Lo smart working è una pratica ormai diffusa e chi l’ha provata sulla propria pelle sa bene come una delle conseguenze più tipiche sia finire schiacciati da una serie infinita di riunioni virtuali. Un modo di lavorare che alla lunga causa un tipo di stress in grado potenzialmente di sfociare in unae propriadada videochiamate. Probabilmente mentre leggi questo articolo stai per collegarti a un'altra riunione attraverso una delle tante piattaforme di comunicazioni oggi disponibili e la verità è che probabilmente sei già stanco di stare seduto davanti al computer o alla fotocamera del telefono per vedere il solito mosaico di immagini con le faccine dei tuoi interlocutori. Non c'è da meravigliarsi se queste riunioni alla lunga risultino faticose, stressanti e rendano la comunicazione ...