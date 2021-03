Ferrara, trovati due cugini carbonizzati: mistero sul duplice omicidio (Di lunedì 8 marzo 2021) Continuano le indagini sulla morte di Dario e Riccardo Benazzi, due cugini i cui corpi sono stati trovati carbonizzati nel ferrarese Continuano le indagini sulla misteriosa morte dei cugini Dario (70 anni) e Riccardo (64 anni) Benazzi. La polizia ha ritrovato i loro corpi carbonizzati il 28 febbraio scorso a Rero, frazione di Tresignana, Comune L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) Continuano le indagini sulla morte di Dario e Riccardo Benazzi, duei cui corpi sono statinel ferrarese Continuano le indagini sulla misteriosa morte deiDario (70 anni) e Riccardo (64 anni) Benazzi. La polizia ha ritrovato i loro corpiil 28 febbraio scorso a Rero, frazione di Tresignana, Comune L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara trovati Ferrara, il mistero dei due cugini carbonizzati: sono stai uccisi a fucilate Li hanno trovati carbonizzati tutti e due a Rero, frazione di un Comune del Ferrarese che si chiama ... dove i carabinieri del Reparto operativo di Ferrara hanno trovato macchie di sangue e da dove un ...

Giallo Ferrara, pallini di piombo sui corpi carbonizzati dei due cugini: è duplice omicidio I corpi carbonizzati trovati in un'auto data alle fiamme. E' un vero e proprio giallo la morte di ...sono stati scoperti la sera di domenica 28 febbraio nella campagna di Rero di Tresignana (Ferrara). ...

Cadaveri carbonizzati nel Ferrarese, pallini trovati nei corpi Agenzia ANSA Ferrara, trovati due cugini carbonizzati: mistero sul duplice omicidio Continuano le indagini sulla morte di Dario e Riccardo Benazzi, due cugini i cui corpi sono stati trovati carbonizzati nel ferrarese ...

Uccisi e carbonizzati, amicizie ai raggi x Indagini sulla morte dei cugini Benazzi. Gli inquirenti si concentrano sul passato di Riccardo e sul ’suo’ impianto eolico. Telecamere al vaglio ...

